Панин доставлен в реанимацию после столкновения с Фьоре в игре против «Авангарда». Защитник «Салавата» ушел с площадки в начале 1-го периода
Григорий Панин получил травму и был доставлен в реанимацию.
«Салават» обыграл «Авангард» со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале первого периода защитник уфимского клуба Григорий Панин столкнулся с нападающим Джованни Фьоре и покинул площадку. По словам главного тренера «Салавата» Виктора Козлова, Панин был доставлен в больницу.
– Григорий Панин перестал появляться на площадке после 3 смен. Что случилось, насколько серьезно, есть понимание?
– У Григория повреждение, он сейчас в реанимации в больнице. Я надеюсь, что все нормально с ним.
– Это тот случай с Фьоре?
– Да. Там столкновение было, – сказал Козлов во флэш-интервью после матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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