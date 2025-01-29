Панин доставлен в реанимацию после столкновения с Фьоре в игре против «Авангарда». Защитник «Салавата» ушел с площадки в начале 1-го периода

Григорий Панин получил травму и был доставлен в реанимацию.

«Салават» обыграл «Авангард » со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале первого периода защитник уфимского клуба Григорий Панин столкнулся с нападающим Джованни Фьоре и покинул площадку. По словам главного тренера «Салавата » Виктора Козлова , Панин был доставлен в больницу.

– Григорий Панин перестал появляться на площадке после 3 смен. Что случилось, насколько серьезно, есть понимание?

– У Григория повреждение, он сейчас в реанимации в больнице. Я надеюсь, что все нормально с ним.

– Это тот случай с Фьоре?

– Да. Там столкновение было, – сказал Козлов во флэш-интервью после матча.