Мэр Казани о погоне Овечкина за Гретцки: «Будем болеть за него и молиться. Пусть продолжает нас всех радовать»
Мэр Казани высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Следите за Овечкиным и его гонкой за рекордом Гретцки?
– Такое впечатление, что наш российский, советский хоккей по-прежнему в топе. Времена наших Петрова, Крутова, Михайлова, Харламова, профессора Ларионова, Касатонова – все по-прежнему в топе. Это самое главное.
Подрастает новое поколение и ветеран, в лице нашего профессора Овечкина, борозды не портит. Поэтому пожелаем ему удачи.
– Побьет в этом году?
– Мы будем болеть за него и молиться. Пусть у него все получится, пусть он продолжает нас всех радовать, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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