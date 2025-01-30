Мэр Казани о погоне Овечкина за Гретцки: «Будем болеть за него и молиться. Пусть продолжает нас всех радовать»

Мэр Казани высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (875 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Следите за Овечкиным и его гонкой за рекордом Гретцки?

– Такое впечатление, что наш российский, советский хоккей по-прежнему в топе. Времена наших Петрова, Крутова , Михайлова, Харламова, профессора Ларионова, Касатонова – все по-прежнему в топе. Это самое главное.

Подрастает новое поколение и ветеран, в лице нашего профессора Овечкина, борозды не портит. Поэтому пожелаем ему удачи.

– Побьет в этом году?

– Мы будем болеть за него и молиться. Пусть у него все получится, пусть он продолжает нас всех радовать, – сказал мэр Казани Ильсур Метшин.