Михайлов о том, что Гашек не против возвращения России: «Надо измерить температуру и отправить его к психиатру. Забудьте о нем»
Борис Михайлов оценил мнение Доминика Гашека о сборной России.
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии, которому сегодня исполнилось 60 лет, выступал против участия россиян в международных турнирах.
Сегодня Гашек в соцсетях выразил мнение, что он не против возвращения сборных России на международные турниры при определенных условиях.
«Гашек изменил свое мнение? Ничего себе. Вообще Гашеку надо измерить температуру и отправить его на лечение к психиатру. Меня удивляет, что журналисты столько внимания уделяют каким-то заявлениям Гашека.
Забудьте о нем. Я давно не обращаю внимания на Гашека», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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