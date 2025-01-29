Михайлов о том, что Гашек не против возвращения России: «Надо измерить температуру и отправить его к психиатру. Забудьте о нем»

Борис Михайлов оценил мнение Доминика Гашека о сборной России.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии, которому сегодня исполнилось 60 лет , выступал против участия россиян в международных турнирах.

Сегодня Гашек в соцсетях выразил мнение, что он не против возвращения сборных России на международные турниры при определенных условиях.

«Гашек изменил свое мнение? Ничего себе. Вообще Гашеку надо измерить температуру и отправить его на лечение к психиатру. Меня удивляет, что журналисты столько внимания уделяют каким-то заявлениям Гашека.

Забудьте о нем. Я давно не обращаю внимания на Гашека», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .