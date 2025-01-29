Васильев о Гашеке: «Хозяин приказал перестать гавкать – он сразу переобулся, уже хочет возвращения россиян. Запад начинает прозревать потихоньку»
Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии выступал против участия россиян в международных турнирах.
Сегодня Гашек в соцсетях выразил мнение, что он не против возвращения сборных России на международные турниры при определенных условиях.
«Хозяин приказал Гашеку перестать гавкать на Россию. Вот он сразу быстренько и переобулся, уже хочет возвращения россиян. Все очевидно.
Такие люди, как Гашек, не имеют собственного мнения. Думаю, что ему платили за то, чтобы он всячески поливал Россию грязью. Хозяин приказал за деньги гавкать – он гавкает.
Приказал не гавкать – теперь любит Россию. Обидно только, что такая метаморфоза произошла с выдающимся спортсменом, что у него нет собственного мнения.
Хорошо, что потихоньку Запад начинает прозревать. Это позитивная тенденция, это означает, что все возвращается к привычному нормальному состоянию», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
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