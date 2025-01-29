Гашеку исполнилось 60 лет. Чешский вратарь дважды выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» и взял золото Олимпиады-1998

Доминику Гашеку сегодня исполнилось 60 лет.

В 1983 году голкипера выбрал «Чикаго » на драфте НХЛ в 10-м раунде под общим 199-м номером.

Чешский вратарь играл в составе «Чикаго», «Баффало », «Детройта» и «Оттавы» в НХЛ и дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008) в составе «Детройта ».

Гашек также дважды играл в финале Кубка Стэнли. Закончил карьеру чех в московском «Спартаке ». Гашеку 6 раз присуждали «Везина Трофи» и дважды – «Харт Трофи».

Кроме того, вратарь выиграл Олимпиаду-1998 месте со сборной Чехии, а также стал обладателем бронзовой медали в Турине-2006.

Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»