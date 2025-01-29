Гашеку исполнилось 60 лет. Чешский вратарь дважды выиграл Кубок Стэнли с «Детройтом» и взял золото Олимпиады-1998
Доминику Гашеку сегодня исполнилось 60 лет.
В 1983 году голкипера выбрал «Чикаго» на драфте НХЛ в 10-м раунде под общим 199-м номером.
Чешский вратарь играл в составе «Чикаго», «Баффало», «Детройта» и «Оттавы» в НХЛ и дважды выиграл Кубок Стэнли (2002 и 2008) в составе «Детройта».
Гашек также дважды играл в финале Кубка Стэнли. Закончил карьеру чех в московском «Спартаке». Гашеку 6 раз присуждали «Везина Трофи» и дважды – «Харт Трофи».
Кроме того, вратарь выиграл Олимпиаду-1998 месте со сборной Чехии, а также стал обладателем бронзовой медали в Турине-2006.
Вокоун про Гашека: «Икона, на одном уровне с Гретцки – насколько он был лучше других топ-вратарей. Лучший голкипер в истории НХЛ»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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