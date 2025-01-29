«Салават» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Козлова идет 2-й на Востоке

«Салават» выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова одержала победу над «Авангардом » со счетом 4:2 в выездном матче.

Таким образом, «Салават » набрал 67 очков в 50 играх и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Уфимский клуб в следующем матче, 3 февраля, дома сыграет с «Металлургом».