«Салават» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда Козлова идет 2-й на Востоке
«Салават» выиграл 3 из 5 последних матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Виктора Козлова одержала победу над «Авангардом» со счетом 4:2 в выездном матче.
Таким образом, «Салават» набрал 67 очков в 50 играх и занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Уфимский клуб в следующем матче, 3 февраля, дома сыграет с «Металлургом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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