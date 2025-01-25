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  • Козлов о 2:3 от СКА: «Салавату» нужно больше эмоций, сил, желания. Разница между хорошей игрой и победой – ты выжимаешь 110%, за каждую шайбу кусаешься. Сегодня этого не хватило»
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Козлов о 2:3 от СКА: «Салавату» нужно больше эмоций, сил, желания. Разница между хорошей игрой и победой – ты выжимаешь 110%, за каждую шайбу кусаешься. Сегодня этого не хватило»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры со СКА.

Уфимский клуб потерпел поражение со счетом 2:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Ну, такое было, выжидательное начало. СКА хорошо начал, прессинговал, но мы молодцы, хорошо выстояли в обороне, играли неплохо.

В целом, совершили несколько ошибок во втором периоде – потери шайбы в средней зоне, за счет чего СКА перехватил инициативу и потом начал навязывать свою игру. Потом были моменты – и вратарь хорошо сыграл у соперника.

Нам не хватило холоднокровия под воротами. Так что, если подытожить – чтобы обыгрывать такие команды, как СКА, как «Ак Барс», как «Авангард», которые сейчас у нас следующие соперники, нам нужно больше требовать от себя, больше доставать эмоций, сил, желания, чтобы победить такие команды.

Вот именно разница между хорошей игрой и победой, на мой взгляд, заключается в том, что ты выжимаешь 110%, ты за каждую шайбу кусаешься. Потому что с такими командами кто контролирует шайбу, тот и контролирует игру. И вот сегодня нам этого не хватило. 

– На первый пропущенный гол реагировали активно, но после 2:1 действительно подсели и никак не вернулись потом. Вы сказали об ошибках, но почему все-таки не удалось достать из себя ничего?

– Ну, опять же, да, у нас были моменты, и было большинство, мы могли переломить ход игры, но не воспользовались той ситуацией. Были хорошие контратаки, что в первом, что во втором периоде – тоже не воспользовались. А так, опять же, повторюсь, что нужно больше доставать из себя.

– Можно ли сказать, что сегодня «Салават» проиграл сопернику в движении? Бардаков там от Василевского убежал, наложение было, конек проигрывали явно.

– Ну, они посвежее выглядели, возможно, да. Опять же, это не оправдание. То есть, ты, может быть, и будешь не самый свежий, не самый быстрый, но все равно глаза должны гореть, когда ты идешь в единоборство.

– Напоминает ли вам это поражение чем-то выездную игру с «Авангардом»? Там тоже во втором периоде подсели, но там, правда, совсем вернуться не смогли и тоже на вбрасываниях капитально проигрывали.

– Сейчас можно сравнить каждое наше поражение с сегодняшним, но я с вами согласен в том, что второй период мы должны играть лучше и правильней.

– И вот все-таки вы четвертый клуб по результативности в лиге, СКА первый. Тем не менее, первый период 0:0. Эта «ожидательная» история вынужденная была или преднамеренная, потому что знали, что СКА полетит?

– Ну, не вынужденная, но мы ожидали, что будет натиск. Мы знаем, что СКА хорошо играет первые периоды, особенно здесь у себя дома. То есть были готовы к этому.

Опять же, были моменты, где мы могли выигрывать единоборства, например, при выходе из зоны на полборта, когда у нас была шайба. В игре таких моментов много, и они ключевые.

И вот когда эти ключевые моменты, которые, на первый взгляд, кажутся неважными, ты проигрываешь, а не выигрываешь, инициатива переходит к сопернику, – сказал Козлов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт СКА
logoАлексей Василевский
logoКХЛ
logoСКА
logoЗахар Бардаков
logoАк Барс
logoВиктор Козлов
logoАвангард
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