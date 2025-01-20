Козлов о 4:0: «У «Салавата» был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард» играет агрессивно. Присутствовал фактор реванша, ребята молодцы»

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Авангардом».

Уфимский клуб одержал победу со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ребята молодцы, все без исключения вышли играть против команды, которая сейчас на ходу и которая показывает хороший хоккей.

Понравилось движение, желание, нацеленность на борьбу. Все принимали правильные решения, помогли Семену Вязовому сыграть сухой матч.

– Мощный рывок во втором периоде после первой 20-минутки. Был ли фактор реванша после матча в Омске?

– Конечно, фактор реванша присутствовал. Всегда хочется обыграть команду, которой проиграли. Во втором периоде выстояли в меньшинстве, правильно выходили из-под давления.

– Был ли акцент на более базовые действия в большинстве?

– Был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард » играет очень агрессивно. Они очень хорошо давят и заставляют ошибаться соперника.

– Семен Вязовой сыграл на ноль. Что вы увидели в нем в матчах с сильными соперниками?

– Я увидел у Семена, что он готов биться за место в составе и зацепиться за тот шанс, который он получает.

– Ливо за четыре недели четвертый хет-трик. Как вы воспринимаете его рекорды?

– Главное, чтобы болельщикам кепок хватило. Это хорошо для нашей организации. Ребята идут за ним, он наш лидер, как и все. Сегодня было достаточно моментов и у других звеньев.