Козлов о 4:0: «У «Салавата» был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард» играет агрессивно. Присутствовал фактор реванша, ребята молодцы»
Уфимский клуб одержал победу со счетом 4:0 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Ребята молодцы, все без исключения вышли играть против команды, которая сейчас на ходу и которая показывает хороший хоккей.
Понравилось движение, желание, нацеленность на борьбу. Все принимали правильные решения, помогли Семену Вязовому сыграть сухой матч.
– Мощный рывок во втором периоде после первой 20-минутки. Был ли фактор реванша после матча в Омске?
– Конечно, фактор реванша присутствовал. Всегда хочется обыграть команду, которой проиграли. Во втором периоде выстояли в меньшинстве, правильно выходили из-под давления.
– Был ли акцент на более базовые действия в большинстве?
– Был акцент на движение и смену мест, потому что «Авангард» играет очень агрессивно. Они очень хорошо давят и заставляют ошибаться соперника.
– Семен Вязовой сыграл на ноль. Что вы увидели в нем в матчах с сильными соперниками?
– Я увидел у Семена, что он готов биться за место в составе и зацепиться за тот шанс, который он получает.
– Ливо за четыре недели четвертый хет-трик. Как вы воспринимаете его рекорды?
– Главное, чтобы болельщикам кепок хватило. Это хорошо для нашей организации. Ребята идут за ним, он наш лидер, как и все. Сегодня было достаточно моментов и у других звеньев.
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