Зайцев о возможном допуске России к ОИ: «Спорт – вне политики. В Америке говорят, что без нас турнир не тот. Все хотят, чтобы мы играли»

Никита Зайцев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

– 3-4 февраля будет рассмотрен вопрос участия сборной России на Олимпиаде. Есть ли вера в то, что исход заседания будет положительным?

– Конечно, хотелось бы. Спорт – вне политики. Хотелось бы, чтобы мы тоже участвовали на международных турнирах.

Думаю, все этого хотят. Сколько лет я играл в Америке, все говорят, что без России это не тот турнир. Все хотят, чтобы мы играли, – заявил защитник СКА Никита Зайцев.