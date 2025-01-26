Зайцев о возможном допуске России к ОИ: «Спорт – вне политики. В Америке говорят, что без нас турнир не тот. Все хотят, чтобы мы играли»
Никита Зайцев высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.
– 3-4 февраля будет рассмотрен вопрос участия сборной России на Олимпиаде. Есть ли вера в то, что исход заседания будет положительным?
– Конечно, хотелось бы. Спорт – вне политики. Хотелось бы, чтобы мы тоже участвовали на международных турнирах.
Думаю, все этого хотят. Сколько лет я играл в Америке, все говорят, что без России это не тот турнир. Все хотят, чтобы мы играли, – заявил защитник СКА Никита Зайцев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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