Кросби проник в номер Флери и переставил вещи, а Марк-Андре в ответ намазал визор Сида вазелином и вложил ему в шорты мясные палочки. «Питтсбург» и «Миннесота» жили в одном отеле на выходных
5 января в гостях у «Каролины» играла «Миннесота», а 6-го – «Питтсбург». The Athletic сообщает, что обе команды гостей поселились в одном отеле.
Субботним утром, когда Флери отправился на тренировку в Lenovo Center, Кросби вместе с еще несколькими бывшими партнерами вратаря смог достать ключ-карту от гостиничного номера 40-летнего канадца.
Игроки прокрались туда и «переставили некоторые вещи», как рассказал сам Флери.
Марк-Андре решил не оставлять это без ответа. Он воспользовался тем, что сумки с экипировкой «Питтсбурга» оказались сложены рядом с раздевалкой «Миннесоты». Голкиперу пришлось долгое время искать вещи Кросби – они оказались на самом дне кучи.
Когда Сидни приехал на матч вечером в воскресенье, то обнаружил, что весь его визор был покрыт вазелином, коньки перешнурованы в обратную сторону, а в шортах лежали мясные палочки из вяленой говядины.
«Я просто немного повеселился. Стойте, я уже слишком много сказал! Это был не я. Меня там не было», – смеясь сообщил Флери, представлявший «Питтсбург» с 2003 по 2017 год.
Флери последний раз приехал в Питтсбург и обыграл «Пингвинс». Болельщики устроили ему овацию
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