Флери отразил 26 из 27 бросков «Колорадо» и повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 10+ победами (20), догнав Бродера
Марк-Андре Флери повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 10+ победами – 20.
Вратарь «Миннесоты» отразил 26 из 27 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:1).
На счету 40-летнего канадца стало 10 побед в 16 играх в текущем сезоне при 90,9% сэйвов и коэффициенте надежности 2,60.
Флери повторил рекорд НХЛ по числу сезонов с 10 и более победами (20), догнав Мартина Бродера.
По общему числу побед в лиге (571 в 1041 матче) Флери занимает 2-е место в истории, уступая лишь Бродеру (691 в 1244).
По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Марк-Андре (505) занимает 3-е место в истории, уступая Бродеру (649) и Патрику Руа (551).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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