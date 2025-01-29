Ротенберг о Грицюке с костылем: «Вы прессу читаете? 18 февраля планируем его возвращение»

Роман Ротенберг прокомментировал появление Арсения Грицюка с костылем.

23-летний форвард получил повреждение 25 января в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2) после силового приема Денниса Яна.

Сообщалось , что игрок пропустит около трех недель.

– Грицюк был замечен с костылем.

– Вы прессу читаете? 18 февраля планируем его возвращение, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг о травмах Кузнецова и Никишина: «Не хотим, чтобы они стали инвалидами в жизни – если бить игрока в голову, это может плохо закончиться. Восстановление идет по-разному»