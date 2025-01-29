Ротенберг о Грицюке с костылем: «Вы прессу читаете? 18 февраля планируем его возвращение»
Роман Ротенберг прокомментировал появление Арсения Грицюка с костылем.
23-летний форвард получил повреждение 25 января в матче Фонбет чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2) после силового приема Денниса Яна.
Сообщалось, что игрок пропустит около трех недель.
– Грицюк был замечен с костылем.
– Вы прессу читаете? 18 февраля планируем его возвращение, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о травмах Кузнецова и Никишина: «Не хотим, чтобы они стали инвалидами в жизни – если бить игрока в голову, это может плохо закончиться. Восстановление идет по-разному»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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