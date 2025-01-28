Форвард СКА Грицюк пропустит три недели из-за полученной травмы в матче с «Салаватом»
Арсений Грицюк пропустит около трех недель из-за травмы.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Нападающий СКА выбыл из строя до 18 февраля. Хоккеист помещен в список травмированных.
Арсений Грицюк получил повреждение в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (3:2) после силового приема Денниса Яна.
В этом сезоне форвард петербуржцев набрал 37 (16+21) очков при полезности «плюс 21» в 44 матчах чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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