Форвард «Спартака» Морозов заменил Кузнецова на Матч звезд КХЛ
КХЛ подтвердила, что Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд.
«Нападающий СКА Евгений Кузнецов из-за травмы не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ.
Его в команде дивизиона Боброва заменит игрок «Спартака» Иван Морозов.
Морозов был выбран на прошлый Матч звезд в Санкт-Петербурге, но не смог принять участие из-за травмы», – говорится в заявлении КХЛ.
Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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