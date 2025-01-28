Форвард «Спартака» Морозов заменил Кузнецова на Матч звезд КХЛ

КХЛ подтвердила, что Евгений Кузнецов пропустит Матч звезд.

«Нападающий СКА Евгений Кузнецов из-за травмы не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ .

Его в команде дивизиона Боброва заменит игрок «Спартака » Иван Морозов .

Морозов был выбран на прошлый Матч звезд в Санкт-Петербурге, но не смог принять участие из-за травмы», – говорится в заявлении КХЛ .

Звездный уик-энд пройдет 8 и 9 февраля в Новосибирске. В первый игровой день болельщики увидят конкурсы, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день пройдет вторая часть Мастер-шоу, игра за третье место и финал.