Жамнов о 4:1 с ЦСКА: «Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям. Это уже сдвиг. Игра была равная, молодцы, что держали темп весь матч»
– Я доволен, что ребята бились и боролись. Мы предупреждали, что будет тяжелая игра. Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям. Это уже сдвиг.
Игра была равная, соперник был серьезный, молодцы, что держали темп всю игру.
– Голдобин стал проявлять себя в силовой борьбе. Как оцените его игру?
– Николай стал делать много правильных вещей. Это хороший плюс для нас.
– Как чувствует себя Филин, который получил микротравму? Будет ли он готов к следующему матчу?
– Посмотрим. Послезавтра будет понятно. Нельзя сказать, что у него серьезная травма, это микротравма. Мы решили его поберечь.
– Сыграет ли Морозов в Матче звезд?
– Мне позвонили и сказали, что Ваня Морозов поедет.
– Команда проводит матчи с серьезными соперниками. Такие игры идут в плюс?
– Это плюс для команды, что пошли такие игры. Мы можем проверить каждого и понять, как нам действовать в дальнейшем. Эти матчи дают почву для размышления, в первую очередь для нас, тренеров.
– Команда подойдет к плей-офф в оптимальной форме?
– Мы готовим команду, чтобы она подошла к плей‑офф в оптимальной форме. Усталость, конечно, накапливается, мы следим с докторами. У нас есть аппаратура, которая позволяет это делать. У нас есть информация по каждому игроку.
– Галимов – это похороны ЦСКА?
– Да нет. Не надо этих громких заявлений. Это одна игра. Обольщаться никто не собирается, у нас впереди много работы, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
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