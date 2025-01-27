  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Жамнов о 4:1 с ЦСКА: «Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям. Это уже сдвиг. Игра была равная, молодцы, что держали темп весь матч»
15

Жамнов о 4:1 с ЦСКА: «Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям. Это уже сдвиг. Игра была равная, молодцы, что держали темп весь матч»

Алексей Жамнов подвел итоги матча против ЦСКА (4:1).

– Я доволен, что ребята бились и боролись. Мы предупреждали, что будет тяжелая игра. Радует, что игроки стали прислушиваться к требованиям. Это уже сдвиг.

Игра была равная, соперник был серьезный, молодцы, что держали темп всю игру.

– Голдобин стал проявлять себя в силовой борьбе. Как оцените его игру?

– Николай стал делать много правильных вещей. Это хороший плюс для нас.

– Как чувствует себя Филин, который получил микротравму? Будет ли он готов к следующему матчу?

– Посмотрим. Послезавтра будет понятно. Нельзя сказать, что у него серьезная травма, это микротравма. Мы решили его поберечь.

– Сыграет ли Морозов в Матче звезд?

– Мне позвонили и сказали, что Ваня Морозов поедет.

– Команда проводит матчи с серьезными соперниками. Такие игры идут в плюс?

– Это плюс для команды, что пошли такие игры. Мы можем проверить каждого и понять, как нам действовать в дальнейшем. Эти матчи дают почву для размышления, в первую очередь для нас, тренеров.

– Команда подойдет к плей-офф в оптимальной форме?

– Мы готовим команду, чтобы она подошла к плей‑офф в оптимальной форме. Усталость, конечно, накапливается, мы следим с докторами. У нас есть аппаратура, которая позволяет это делать. У нас есть информация по каждому игроку.

– Галимов – это похороны ЦСКА?

– Да нет. Не надо этих громких заявлений. Это одна игра. Обольщаться никто не собирается, у нас впереди много работы, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoАлексей Жамнов
logoКХЛ
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoИван Морозов
logoАнсель Галимов
logoНиколай Голдобин
logoМатч звезд КХЛ
logoЕгор Филин
logoКубок Гагарина
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Воробьев после 1:4 от «Спартака»: «ЦСКА проходит трудные времена. Вратарь и лучший бомбардир сломались. Сложно 68 игр пройти на уровне»
1427 января, 19:57
ЦСКА проиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Воробьева идет 5-й на Западе
827 января, 19:17
Кожевников об интервью Бобби Кларка: «Вижу два плюса – не стал лезть в политику и отвлек внимание от СКА хотя бы на день. Психоз вокруг Санкт-Петербурга уже принимает уродливые формы и бьет по КХЛ»
2127 января, 09:53
Рекомендуем
Главные новости
Андронов о Ротенберге и будильниках для журналистов: «Это лучше, чем постное лицо Семака. Роман Майкл Оливер Борисович веселится от души»
1453 минуты назад
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Нью-Джерси», «Флорида» против «Лос-Анджелеса», «Миннесота» встретится с «Торонто», «Питтсбург» в гостях у «Юты»
11сегодня, 19:55
Васильев о Гашеке: «Хозяин приказал перестать гавкать – он сразу переобулся, уже хочет возвращения россиян. Запад начинает прозревать потихоньку»
8сегодня, 19:50
Сушинский о травме Ильенко: «Даже удаления не дал бы, Шалунов падал – так получилось, что на ногу. Куда ему было деваться? Игровой эпизод»
13сегодня, 19:32
Макдэвид о Кросби и Турнире четырех наций: «Все, что Сидни сделал для хоккея – феноменально. Я бывал с ним на сборах, но теперь все на другом уровне»
2сегодня, 19:24
Михайлов о том, что Гашек не против возвращения России: «Надо измерить температуру и отправить его к психиатру. Забудьте о нем»
7сегодня, 19:07
Фетисов об Овечкине: «Самый медийный человек в стране, о нем мы говорим каждый день. У него небывалые спортивные достижения»
5сегодня, 18:59
Депутат Свищев о том, что Гашек не против возвращения России: «Ему сделали замечание, чтобы не выпендривался. Или старик сбрендил и забывает, что выступал за то, чтобы русских отовсюду убрать»
9сегодня, 18:19
КХЛ изменила правила блокировки и помехи. Если защитник толкнет форварда на вратаря, атакующий не будет наказан при попытке избежать контакта с голкипером
10сегодня, 18:11
Козлов о 4:2 с «Авангардом»: «Салават» показал характер, выстоял 5 на 6. Молодые игроки проявили себя: солидно, по-взрослому, хороший сдали экзамен»
14сегодня, 17:52
Ко всем новостям
Последние новости
Герин о травме Капризова: «Даже на 60% своей формы он лучше большинства в НХЛ. С Кириллом в составе «Миннесота» гораздо сильнее»
1сегодня, 18:44
Давыдов о Шалунове: «Как он умудрился стать грязным игроком, хулиганом? Безобразие пора прекращать – он должен сидеть столько, сколько будет лечиться Ильенко!»
8сегодня, 18:32
Плющев о дисквалификации Шалунова: «Болельщики «Локомотива» его защищают, лепят какие-то отмазки. Надо отвечать за свои поступки»
8сегодня, 17:41
Гендиректор «Салавата» о трансферах: «Деанджело интересовались, он выбрал Петербург, где все мечтают играть. Всегда хотим ярких иностранцев»
7сегодня, 17:18
Михайлов о Демидове: «Должен доказать свой уровень в России, пока Иван просто подает надежды. Нужно показать, что он готов ехать в НХЛ»
17сегодня, 15:45
Ткачев из «Трактора» о комфортной сумме для жизни: «100 тысяч рублей минимум, но надо учитывать, у кого семья и дети. Сложно судить – мы на полном обеспечении в клубе»
сегодня, 14:58
Гендиректор «Салавата» о контракте Ливо: «Мы не торопимся – сначала поборемся в плей-офф, потом за Джоша. Понимали, что это ключевой игрок, но не ожидали такой результативности»
11сегодня, 14:05
Владимир Плющев: «Демидов напоминает Харламова и Мальцева. Это одна из главных звезд КХЛ – если у него все нормально с головой, то будет большое будущее»
3сегодня, 12:54
11 игроков «Барыса» выступят за Казахстан на Азиатских играх с 7 по 14 февраля. У клуба матч против СКА 13-го и с «Ладой» 15 февраля
5сегодня, 11:40
Немчинов о Кузьменко: «Очень талантливый игрок уровня НХЛ, ему всего 28. Надо знать ситуацию, почему он так резко сдал. Может, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем»
4сегодня, 10:43
Рекомендуем