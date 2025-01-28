Агент Овечкина о 1-м месте хоккеиста в рейтинге медийности: «Заслуженно! Абсолютно! И близко никого нет. Такие рейтинги важны»

Агент Александра Овечкина оценил признание хоккеиста самым медийным спортсменом.

Капитан «Вашингтона» занял первое место в рейтинге самых медийных лиц российского спорта в 2024 году, опередив Валерия Карпина и Камилу Валиеву.

«Заслуженное первое место! Абсолютно! И близко никого нет. Такие рейтинги важны», – сказал представитель хоккеиста Глеб Чистяков.