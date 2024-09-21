«Оттава» договорилась с властями по поводу покупки земли для строительства новой арены в центре города

«Оттава» достигла соглашения с властями города по поводу строительства арены.

«Сенаторс» объявили, что достигли принципиального соглашения с Национальной столичной комиссией (NCC) по поводу покупки земли для строительства спортивного комплекса и центра развлечений в перспективном районе LeBreton Flats, примыкающем к центру города.

В NCC заявили, что участок будет продан по рыночной цене.

«Мы рады сделать следующий шаг в этом процессе. Наше главное желание – построить многофункциональный центр мирового класса в самом сердце агломерации Оттава-Гатино, которым смогут пользоваться будущие поколения.

Сегодняшний день представляет собой важный шаг к достижению этой цели, и мы намерены продолжать работать вместе с NCC и другими заинтересованными сторонами, чтобы этот проект стал реальностью», – заявил президент «Сенаторс» Сирил Лидер.

Клуб изначально договорился о строительстве арены в этом районе еще в 2016 году, но тогда соглашение развалилось. Причиной этого стал конфликт между покойным ныне владельцем клуба Юджином Мелником и его деловым партнером Джоном Радди, который привел к судебным процессам.

Сообщалось, что обеспечение заявки на строительство новой арены было одним из последних действий Мелника перед уходом из жизни в марте 2022 года. В июне того же года «Оттава» подписала меморандум о взаимопонимании с инвесторами.

Сделка по строительству арены стала одним из приоритетов нового владельца клуба Майкла Андлауэра .

Сейчас «Оттава » играет на арене Canadian Tire Centre , которая расположена примерно в 27 километрах к западу от центра канадской столицы.