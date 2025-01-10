Семья форварда «Эдмонтона» Хаймана купила клуб «Брантфорд» из OHL у владельца «Оттавы» Андлауэра (CHCH News)

Зак Хайман и его семья приобрели клуб «Брантфорд» из лиги Онтарио.

Майкл Андлауэр продал канадскую команду Заку Хайману и его семье, об этом сообщает CHCH News.

Официально об этом должны объявить на следующей неделе.

Андлауэр владел командой 10 лет. Он также является владельцем «Оттавы». «Брантфорд» выиграл два чемпионата OHL – в 2018 и 2022 годах.

Зак Хайман выступает за «Эдмонтон » с сезона-2021/22.