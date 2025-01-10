Семья форварда «Эдмонтона» Хаймана купила клуб «Брантфорд» из OHL у владельца «Оттавы» Андлауэра (CHCH News)
Зак Хайман и его семья приобрели клуб «Брантфорд» из лиги Онтарио.
Майкл Андлауэр продал канадскую команду Заку Хайману и его семье, об этом сообщает CHCH News.
Официально об этом должны объявить на следующей неделе.
Андлауэр владел командой 10 лет. Он также является владельцем «Оттавы». «Брантфорд» выиграл два чемпионата OHL – в 2018 и 2022 годах.
Зак Хайман выступает за «Эдмонтон» с сезона-2021/22.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.chch.com
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