Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25. Лига назвала 2024 год «сильнейшим в истории» по финансам
Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25.
Такой прогноз сделала сама лига, основываясь на внутренней информации. НХЛ также отмечает, что 2024 год стал для нее «сильнейшим в истории» с точки зрения финансовых показателей.
Общая посещаемость матчей в прошлом сезоне выросла на 2% по сравнению с чемпионатом-2022/23 и составила 22,9 миллиона человек. Стадионы заполнялись в среднем на 96,2%.
НХЛ и профсоюз обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов в сезоне-2025/26 (Эллиотт Фридман)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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