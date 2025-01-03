Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25. Лига назвала 2024 год «сильнейшим в истории» по финансам

Доходы НХЛ превысят 6,6 млрд долларов за сезон-2024/25.

Такой прогноз сделала сама лига, основываясь на внутренней информации. НХЛ также отмечает, что 2024 год стал для нее «сильнейшим в истории» с точки зрения финансовых показателей.

Общая посещаемость матчей в прошлом сезоне выросла на 2% по сравнению с чемпионатом-2022/23 и составила 22,9 миллиона человек. Стадионы заполнялись в среднем на 96,2%.

НХЛ и профсоюз обсудят повышение потолка зарплат до 95-97 млн долларов в сезоне-2025/26 (Эллиотт Фридман)