Егор Афанасьев: «Против «Спартака» всегда кайф играть. Кричалки приятно слушать»
Егор Афанасьев высказался после матча против «Спартака» (1:4).
– «Спартак» победил, результат налицо. Второй гол в наши ворота – важный фактор.
В третьем периоде владели инициативой, но вратарь «Спартака» сыграл хорошо.
– Андрей Миронов применил против вас «мельницу». Как это ощущалось?
– Не знаю, мне показалось, что была подножка.
– Ощущалась атмосфера дерби?
– Против «Спартака» всегда кайф играть. Приятно слушать кричалки.
Какая кричалка самая запоминающаяся? Парочку слышал, когда со льда уходили, но не буду их говорить, – сказал нападающий ЦСКА Егор Афанасьев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем