Егор Афанасьев: «Против «Спартака» всегда кайф играть. Кричалки приятно слушать»

Егор Афанасьев высказался после матча против «Спартака» (1:4).

– «Спартак » победил, результат налицо. Второй гол в наши ворота – важный фактор.

В третьем периоде владели инициативой, но вратарь «Спартака» сыграл хорошо.

– Андрей Миронов применил против вас «мельницу». Как это ощущалось?

– Не знаю, мне показалось, что была подножка.

– Ощущалась атмосфера дерби?

– Против «Спартака» всегда кайф играть. Приятно слушать кричалки.

Какая кричалка самая запоминающаяся? Парочку слышал, когда со льда уходили, но не буду их говорить, – сказал нападающий ЦСКА Егор Афанасьев.