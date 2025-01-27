Сушинский о возможном допуске России к ОИ: «Мы уже играли в нейтральном статусе, все знают, что это за сборная. Не дадут флаг повесить? Ничего страшного»

Максим Сушинский высказался о возможном возвращении России на Олимпиаду.

ИИХФ рассмотрит вопрос участия сборной в Олимпиаде 2-4 февраля.

«Мы уже играли в нейтральном статусе, значит, будем играть в нейтральном статусе. Все знают, что это за команда [сборная России].

Не дадут флаг повесить? Ничего страшного. Главное, что мы уже будем делать какой-то первый шаг для того, чтобы в будущем вернуться с ним», – сказал бывший хоккеист сборной России Максим Сушинский.