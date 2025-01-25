Агент Ливо про истекающий договор форварда: «Джош планирует провести в КХЛ еще два года, будем общаться с «Салаватом». Есть интерес одного клуба Запада»
Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеист продолжит играть в КХЛ.
Действующий договор канадского нападающего и «Салавата Юлаева» рассчитан до завершения этого сезона.
Появилась информация об интересе к хоккеисту со стороны «Авангарда» и «Металлурга».
«В первую очередь мы будем общаться с «Салаватом Юлаевым». Это будет этично и правильно по отношение к клубу, за который Ливо выступает уже два года.
Сам Джош не рассматривает возвращение в НХЛ и ближайшие два года планирует провести в КХЛ. Добавлю, что клубы из НХЛ не связывались с нами, об их интересе мне неизвестно.
К Джошуа, помимо Уфы, есть интерес от двух клубов Восточной конференции и один из Западной.
«Металлург» не входит в число этих клубов, к нам они не обращались», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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