Агент Ливо про истекающий договор форварда: «Джош планирует провести в КХЛ еще два года, будем общаться с «Салаватом». Есть интерес одного клуба Запада»

Агент Джоша Ливо заявил, что хоккеист продолжит играть в КХЛ.

Действующий договор канадского нападающего и «Салавата Юлаева» рассчитан до завершения этого сезона.

Появилась информация об интересе к хоккеисту со стороны «Авангарда» и «Металлурга».

«В первую очередь мы будем общаться с «Салаватом Юлаевым ». Это будет этично и правильно по отношение к клубу, за который Ливо выступает уже два года.

Сам Джош не рассматривает возвращение в НХЛ и ближайшие два года планирует провести в КХЛ . Добавлю, что клубы из НХЛ не связывались с нами, об их интересе мне неизвестно.

К Джошуа, помимо Уфы, есть интерес от двух клубов Восточной конференции и один из Западной.

«Металлург » не входит в число этих клубов, к нам они не обращались», – сказал представитель хоккеиста Иван Ботев.