Хатсон сделал передачу в 9-м матче подряд, повторив рекорд НХЛ для защитников-новичков. У него 39 очков в 47 играх

Лэйн Хатсон сделал передачу в 9-м матче НХЛ подряд.

20-летний защитник «Монреаля » отметился ассистом в игре с «Тампой» (3:2).

Он продлил свою серию с передачами до 9 матчей, повторив рекорд НХЛ для защитников-новичков.

Таким же достижением отметился Шейн Гостисбеер в сезоне-2015/16 («Филадельфия», 9 матчей).

В последних 9 играх Лэйн Хатсон набрал 13 (1+12) баллов.

Всего на счету игрока «Канадиенс» 39 (3+36) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков лиги.