Хатсон сделал передачу в 9-м матче подряд, повторив рекорд НХЛ для защитников-новичков. У него 39 очков в 47 играх
Лэйн Хатсон сделал передачу в 9-м матче НХЛ подряд.
20-летний защитник «Монреаля» отметился ассистом в игре с «Тампой» (3:2).
Он продлил свою серию с передачами до 9 матчей, повторив рекорд НХЛ для защитников-новичков.
Таким же достижением отметился Шейн Гостисбеер в сезоне-2015/16 («Филадельфия», 9 матчей).
В последних 9 играх Лэйн Хатсон набрал 13 (1+12) баллов.
Всего на счету игрока «Канадиенс» 39 (3+36) очков в 47 играх в текущем сезоне при полезности «минус 10». Он возглавляет гонку бомбардиров среди новичков лиги.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
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