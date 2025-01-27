Задоров об игре Мичкова: «В «Филадельфии» Тортореллы сложно показать весь свой потенциал. Этот тренер требует стопроцентной предсказуемости в каждом моменте»
Никита Задоров высказался о новичке «Филадельфии» Матвее Мичкове.
20-летний форвард набрал 34 (14+20) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 16:14.
«Против Мичкова мы играли три раза. У меня остались немного двоякие впечатления.
Думаю, что в «Филадельфии» Тортореллы достаточно сложно показать весь свой потенциал.
Он из тех тренеров, которые требуют стопроцентной предсказуемости в каждом моменте, и из-за этого у тебя может не хватать пространства и свободного времени с шайбой.
Мичков будет проявлять себя, но я не уверен, что он обгонит двух других парней [Лэйна Хатсона и Макклина Селебрини в гонке за «Колдер Трофи»]», – сказал защитник «Бостона» в интервью RG.
Опубликовал: Александр Балабанов
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