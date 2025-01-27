Задоров об игре Мичкова: «В «Филадельфии» Тортореллы сложно показать весь свой потенциал. Этот тренер требует стопроцентной предсказуемости в каждом моменте»

Никита Задоров высказался о новичке «Филадельфии» Матвее Мичкове.

20-летний форвард набрал 34 (14+20) очка в 48 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13» и среднем времени на льду 16:14.

«Против Мичкова мы играли три раза. У меня остались немного двоякие впечатления.

Думаю, что в «Филадельфии» Тортореллы достаточно сложно показать весь свой потенциал.

Он из тех тренеров, которые требуют стопроцентной предсказуемости в каждом моменте, и из-за этого у тебя может не хватать пространства и свободного времени с шайбой.

Мичков будет проявлять себя, но я не уверен, что он обгонит двух других парней [Лэйна Хатсона и Макклина Селебрини в гонке за «Колдер Трофи»]», – сказал защитник «Бостона » в интервью RG.