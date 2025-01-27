«Динамо» внесло Менелла в список травмированных. Защитник может пропустить месяц
«Динамо» внесло защитника Бреннана Менелла в список травмированных.
«Бреннан Менелл внесен в список травмированных московского «Динамо». Ориентировочный срок восстановления – конец февраля.
Желаем защитнику скорейшего выздоровления!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.
В текущем сезоне 27-летний канадец с российским паспортом провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 22 (4+18) очка при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 19:44.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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