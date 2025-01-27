«Динамо» внесло Менелла в список травмированных. Защитник может пропустить месяц

«Динамо» внесло защитника Бреннана Менелла в список травмированных.

«Бреннан Менелл внесен в список травмированных московского «Динамо ». Ориентировочный срок восстановления – конец февраля.

Желаем защитнику скорейшего выздоровления!» – говорится в телеграм-канале московского клуба.

В текущем сезоне 27-летний канадец с российским паспортом провел 43 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 22 (4+18) очка при полезности «минус 8» и среднем времени на льду 19:44.