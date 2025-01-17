Цыплаков остался без очков в 10-м матче подряд. У лидера «Айлендерс» по числу силовых (101 в 44 играх) 3 броска, 3 хита и 5 потерь за 16:49 с «Флайерс»

Максим Цыплаков остался без очков в 10-м матче подряд.

Форвард «Айлендерс » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (3:5).

У 26-летнего россиянина 19 (7+12) очков в 44 играх в дебютном сезоне в лиге при полезности «+8» и среднем времени на льду 16:15.

На его счету также 101 силовой прием (1-е место в команде) и 21 блок (12-е).

Сегодня Цыплаков (16:49, 2:32 – в большинстве, «0») отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами, а также допустил 5 потерь.