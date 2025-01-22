  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев оценил хит против Никишина: «Шалунов оторвал ноги и акцентированно прыгнул, удар был непосредственно в голову. Недавний силовой Цыплакова в НХЛ на этом фоне – детская шалость»
3

Плющев оценил хит против Никишина: «Шалунов оторвал ноги и акцентированно прыгнул, удар был непосредственно в голову. Недавний силовой Цыплакова в НХЛ на этом фоне – детская шалость»

Владимир Плющев оценил силовой прием Максима Шалунова против Александра Никишина.

Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2). Судьи не увидели нарушения правил в этом моменте. 

– Для духа СКА ключевым стало столкновение Шалунова и Никишина в первом периоде. Никишин заслуживает всяческого уважения – он получил жесточайший удар в голову, по пути на лавочку дважды упал и ударился головой и подбородком, но позже все-таки вернулся на площадку.

Честно скажу, этот поступок Никишина меня удивил. Ясно, что там без сотрясения не обошлось, но он в трудный для команды момент, когда на нее давила серия поражений, ушел от перестраховки. Команда это увидела, что ход матча подтвердил. Сильный поступок настоящего капитана!

– Интересен ваш профессиональный разбор столкновения Шалунова и Никишина.

– Мне было печально слушать комментарии и на матче, и после матча – в исполнении разных импрессарио. Они вроде бы из хоккея, вроде бы играли на каком-то уровне, но как профессионалы решили спрятать головы в песок.

Хотя любой профессиональный человек должен был увидеть, что перед столкновением Шалунов оторвал ноги ото льда и акцентированно подпрыгнул, причем удар был непосредственно в голову. Это самый травмоопасный прием в хоккее – наряду с ударом колено в колено. Трактовка такого приема может быть только одна – большой штраф!

Я вам скажу, что на фоне этого прыжка Шалунова недавний силовой прием Цыплакова – детская шалость. Пусть даже задним числом нашему форварду «Айлендерс» дали три матча дисквалификации от дисциплинарного комитета НХЛ, – сказал заслуженный тренер России и бывший глава судейского корпуса КХЛ.

Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoАйлендерс
logoСКА
logoНХЛ
logoАлександр Никишин
травмы
logoВладимир Плющев
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoМаксим Шалунов
logoМаксим Цыплаков
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Нью-Джерси» примет «Бостон», «Торонто» сыграет с «Коламбусом», «Колорадо» – с «Виннипегом», «Флорида» против «Лос-Анджелеса»
1416 минут назад
Орлов о хитах против Никишина и Педана: «У СКА пошла игра, а что «Локомотиву» делать было? Канадцы так наших били в Суперсерии-1972 – ужас!»
9сегодня, 22:18
Ремпе забил первый гол в сезоне. У 22-летнего форварда «Рейнджерс» 1+1 и 35 минут штрафа в 12 матчах
5сегодня, 20:59Видео
Драйзайтль о дисквалификации Макдэвида: «Три матча – слишком много. Мы не слишком заботимся, чтобы лучшие хоккеисты НХЛ оставались в игре, видимо»
9сегодня, 20:25
Батыршин о гонке Овечкина за Гретцки: «Желаю быстрее достичь этого рубежа, снять с себя груз ответственности. И продолжать – почему бы не забросить 900, 1000 шайб?»
4сегодня, 19:38
«Нефтехимик» проиграл 6 матчей подряд. Команда Леонтьева идет 10-й на Востоке
7сегодня, 19:13
КХЛ. «Автомобилист» был сильнее «Авангарда», «Трактор» уступил «Сибири», «Нефтехимик» проиграл «Витязю»
146сегодня, 18:56
Ничушкин выбыл на неопределенный срок. У форварда «Колорадо» осложнение травмы, он не играет с 1 января
11сегодня, 18:54
Подколзин об Овечкине: «Один из величайших хоккеистов, у него дар от Бога. Играть против него – большая честь, мне было 5 лет, когда он пришел в НХЛ»
14сегодня, 17:48
«Трактор» проиграл «Сибири» и прервал серию из 4 побед подряд. Команда Гру – 1-я на Востоке
13сегодня, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Паник о КХЛ: «Здесь хоккей высокого уровня – гораздо быстрее, чем в Швейцарии, Чехии. Игроки более мастеровитые»
сегодня, 22:01
Батыршин о Демидове: «Должен вести за собой СКА, помочь команде выйти из ямы. Иван – атлетичный, это поможет в НХЛ, там важны скорость и физическая подготовка»
сегодня, 21:44
Вратарь «Вашингтона» Томпсон о тарелке с начос на льду перед голом «Эдмонтона»: «Никогда такого не видел, отвлекся. Я должен был играть до свистка, это моя ошибка»
сегодня, 21:35
Колобков о возможном допуске России к Олимпиаде: «Предпосылок нет. ИИХФ может провести заседание, обсудить вопрос, но по факту ничего не сделает»
2сегодня, 21:14
Капризов может сыграть в ближайшем матче «Миннесоты» – с «Ютой». Форвард пропустил 12 игр из-за травмы нижней части тела
сегодня, 20:41
Леонтьев о 10-м месте «Нефтехимика»: «За плей-офф будем сражаться до конца, впереди еще 20 игр. Не хватает парней, которые сейчас в лазарете»
2сегодня, 20:11
Григоренко о словах Ротенберга про вирус в СКА: «Нужен масочный режим для журналистов. Стараемся вести здоровый образ жизни, избегать лишних контактов, если без шуток»
2сегодня, 19:53
Сушинский об «Авангарде» при Ги Буше: «Появился интересный рисунок игры, приятно смотреть. Якупов серьезно добавил, все делает вовремя, по делу»
сегодня, 19:25
Ги Буше об 1:2 от «Автомобилиста»: «Авангард» здорово оборонялся, атаковал, но очков не взял, к сожалению. Мы заслужили большее сегодня»
2сегодня, 18:35
Лайне о сборной Швеции перед Турниром четырех наций: «Мы их ненавидим, всегда стараемся быть лучше. Это что-то вроде противостояния США и Канады»
4сегодня, 18:21
Рекомендуем