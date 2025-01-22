Плющев оценил хит против Никишина: «Шалунов оторвал ноги и акцентированно прыгнул, удар был непосредственно в голову. Недавний силовой Цыплакова в НХЛ на этом фоне – детская шалость»

Владимир Плющев оценил силовой прием Максима Шалунова против Александра Никишина.

Эпизод произошел в матче Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Локомотив» (5:2). Судьи не увидели нарушения правил в этом моменте.

– Для духа СКА ключевым стало столкновение Шалунова и Никишина в первом периоде. Никишин заслуживает всяческого уважения – он получил жесточайший удар в голову, по пути на лавочку дважды упал и ударился головой и подбородком, но позже все-таки вернулся на площадку.

Честно скажу, этот поступок Никишина меня удивил. Ясно, что там без сотрясения не обошлось, но он в трудный для команды момент, когда на нее давила серия поражений, ушел от перестраховки. Команда это увидела, что ход матча подтвердил. Сильный поступок настоящего капитана!

– Интересен ваш профессиональный разбор столкновения Шалунова и Никишина.

– Мне было печально слушать комментарии и на матче, и после матча – в исполнении разных импрессарио. Они вроде бы из хоккея, вроде бы играли на каком-то уровне, но как профессионалы решили спрятать головы в песок.

Хотя любой профессиональный человек должен был увидеть, что перед столкновением Шалунов оторвал ноги ото льда и акцентированно подпрыгнул, причем удар был непосредственно в голову. Это самый травмоопасный прием в хоккее – наряду с ударом колено в колено. Трактовка такого приема может быть только одна – большой штраф!

Я вам скажу, что на фоне этого прыжка Шалунова недавний силовой прием Цыплакова – детская шалость. Пусть даже задним числом нашему форварду «Айлендерс» дали три матча дисквалификации от дисциплинарного комитета НХЛ, – сказал заслуженный тренер России и бывший глава судейского корпуса КХЛ.

Ротенберг попросил журналистов оценить хит против Никишина: «Прокомментируйте. Я буду молчать. Вы же за честный хоккей. Может, он вообще больше не сыграет»