Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за силовой в голову нападающему «Филадельфии» Пелингу. Он потеряет 14,8 тысячи долларов
Максим Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча за силовой прием на Райане Пелинге.
«Айлендерс» проиграли «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард Максим Цыплаков сделал силовой прием против нападающего «Флайерс» Пелинга в середине первого периода. Судьи не нашли нарушения в действиях россиянина, он не был удален.
Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил, что Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты.
В соответствии с условиями Коллективного договора и с учетом его среднего годового заработка, россиянин будет лишен 14,8 тысячи долларов. Эти средства будут перечислены в Фонд экстренной помощи игрокам.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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