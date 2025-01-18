Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты за силовой в голову нападающему «Филадельфии» Пелингу. Он потеряет 14,8 тысячи долларов

Максим Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча за силовой прием на Райане Пелинге.

«Айлендерс » проиграли «Филадельфии» со счетом 3:5 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Форвард Максим Цыплаков сделал силовой прием против нападающего «Флайерс» Пелинга в середине первого периода. Судьи не нашли нарушения в действиях россиянина, он не был удален.

Департамент безопасности игроков НХЛ сообщил, что Цыплаков дисквалифицирован на 3 матча без сохранения зарплаты.

В соответствии с условиями Коллективного договора и с учетом его среднего годового заработка, россиянин будет лишен 14,8 тысячи долларов. Эти средства будут перечислены в Фонд экстренной помощи игрокам.