Колин Уайт и «Сан-Хосе» подписали контракт на год. У форварда 5+5 в 20 матчах за фарм «Шаркс» в АХЛ

«Сан-Хосе» и Колин Уайт заключили двусторонний контракт.

Соглашение 27-летнего американского нападающего рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Уайт выступал за «Питтсбург» и «Монреаль», он провел 28 игр в регулярном чемпионате НХЛ и остался без очков.

Всего за карьеру в лиге 21-й номер драфта-2015 провел 320 матчей в рамках регулярок (также выступал за «Оттаву» и «Флориду»), набрав 113 (44+69) очков.

Летом Колин подписал односторонний контракт с «Барракудой », фарм-клубом «Сан-Хосе » в АХЛ . В лиге он провел 20 матчей и набрал 10 (5+5) очков, забил два гола в меньшинстве и один победный.