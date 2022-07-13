«Флорида» подписала Колина Уайта на год и 1,2 млн долларов, Марка Стаала – на год и 750 тысяч.

подписала на год и 1,2 млн долларов, – на год и 750 тысяч.

В минувшем сезоне 25-летний Уайт выступал за «Оттаву» и набрал 7 (3+4) очков в 24 матчах регулярного чемпионата .

Всего в лиге у 21-го номера драфта-2015 224 матча и 98 (36+62) очков при полезности «минус 52».

Его средняя зарплата по прошлому 6-летнему контракту, подписанному с «Сенаторс» в 2019 году, составляла 4,75 млн долларов.

В этом месяце клуб выкупил последние 3 сезона соглашения. Уайт будет получать от «Оттавы» по 875 тысяч долларов за сезон до 2028 года.

35-летний Марк Стаал играл за и набрал 16 (3+13) баллов в 71 игре сезона при полезности «минус 1» и среднем времени 17:24.

Его зарплата по прошлому контракту составляла 2 миллиона долларов.