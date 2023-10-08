«Питтсбург» подписал Колина Уайта на год по итогам просмотра. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 500 тысяч

Теги переходы Питтсбург Флорида НХЛ АХЛ Уилкс-Бэрри Колин Уайт Хоккей

«Питтсбург» подписал форварда Колина Уайта на год по итогам просмотра.

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один сезон и является двусторонним. 

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 500 тысяч. 

В прошлом сезоне 21-й номер драфта НХЛ-2015 выступал за «Флориду» и набрал 15 (8+7) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф провел 21 игру и сделал две результативных передачи при полезности «минус 9».

В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву». В общей сложности он провел в лиге 292 игры и записал на свой счет 113 (44+69) баллов.

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1 комментарий

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Дмитрий Кутузов
Питтсбург похоже опять мимо плова. С вратарями проблему не решили. Карлссон "усилит" и без того мощную оборону. Ну и старички стали ещё на год старше.
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