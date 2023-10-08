«Питтсбург» подписал Колина Уайта на год по итогам просмотра. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 500 тысяч

«Питтсбург» подписал форварда Колина Уайта на год по итогам просмотра.

Контракт с 26-летним нападающим рассчитан на один сезон и является двусторонним.

Зарплата игрока на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 500 тысяч.

В прошлом сезоне 21-й номер драфта НХЛ-2015 выступал за «Флориду» и набрал 15 (8+7) очков в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф провел 21 игру и сделал две результативных передачи при полезности «минус 9».

В НХЛ хоккеист также играл за «Оттаву». В общей сложности он провел в лиге 292 игры и записал на свой счет 113 (44+69) баллов.