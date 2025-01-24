О′Делл после 0:1 от «Сибири»: «У меня получился неплохой дебют после долгого перерыва, надо поскорее вернуться в ритм. Чувствую себя хорошо»

Эрик О′Делл прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Сибири» (0:1).

– Поздравляем с дебютом. Как вам матч?

– Получилась довольно сложная игра против отличной команды. Было бы славно выиграть, но тем не менее мы неплохо сыграли.

У нас было много шансов, но здорово сыграл вратарь соперника. Нас также немного подкосили удаления, но по командным взаимодействиям все было неплохо.

– Что можете сказать о своей новой команде?

– Думаю, что у меня получился неплохой дебют после долгого перерыва, надо лишь поскорее вернуться в ритм. Чувствую себя хорошо, потребуется еще немного игр для полноценного взаимодействия с новыми партнерами.

– Вы тренировались в Казани, пока команда была на выезде?

– Да, готовился здесь и смотрел каждую игру команды. Это немного помогло мне чуть лучше понять игру партнеров. Повторюсь, сегодня был первый матч для меня, надо постепенно входить в ритм.

– Нашли уже взаимодействие внутри звена?

– Да, получилось очень даже неплохо для нашего первого матча вместе, скоро будет еще лучше.

– Вы были с кем-то знакомы из игроков «Ак Барса» до переезда в Казань?

– Да, я знал несколько игроков, так как играю в КХЛ довольно давно. По сути, знал почти всех.

– Вам нравится Казань?

– Я слышал только хорошее об этом городе, был здесь очень много раз, особенно летом. Тут очень красиво, и это стало немаловажным фактором для переезда сюда. Отличные люди, потрясающие фанаты и крутая команда, – сказал форвард «Ак Барса» Эрик О′Делл .