О′Делл после 0:1 от «Сибири»: «У меня получился неплохой дебют после долгого перерыва, надо поскорее вернуться в ритм. Чувствую себя хорошо»
– Поздравляем с дебютом. Как вам матч?
– Получилась довольно сложная игра против отличной команды. Было бы славно выиграть, но тем не менее мы неплохо сыграли.
У нас было много шансов, но здорово сыграл вратарь соперника. Нас также немного подкосили удаления, но по командным взаимодействиям все было неплохо.
– Что можете сказать о своей новой команде?
– Думаю, что у меня получился неплохой дебют после долгого перерыва, надо лишь поскорее вернуться в ритм. Чувствую себя хорошо, потребуется еще немного игр для полноценного взаимодействия с новыми партнерами.
– Вы тренировались в Казани, пока команда была на выезде?
– Да, готовился здесь и смотрел каждую игру команды. Это немного помогло мне чуть лучше понять игру партнеров. Повторюсь, сегодня был первый матч для меня, надо постепенно входить в ритм.
– Нашли уже взаимодействие внутри звена?
– Да, получилось очень даже неплохо для нашего первого матча вместе, скоро будет еще лучше.
– Вы были с кем-то знакомы из игроков «Ак Барса» до переезда в Казань?
– Да, я знал несколько игроков, так как играю в КХЛ довольно давно. По сути, знал почти всех.
– Вам нравится Казань?
– Я слышал только хорошее об этом городе, был здесь очень много раз, особенно летом. Тут очень красиво, и это стало немаловажным фактором для переезда сюда. Отличные люди, потрясающие фанаты и крутая команда, – сказал форвард «Ак Барса» Эрик О′Делл.
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