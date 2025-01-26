«Вашингтон» впервые за 13 игр проиграл в основное время. «Ванкувер» прервал 6-матчевую победную серию «Кэпиталс»
«Вашингтон» проиграл в основное время впервые с 30 декабря.
Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Ванкуверу» (1:2) в игре НХЛ.
«Кэнакс» прервали 6-матчевую победную серию «Кэпиталс».
Кроме того, прервалась 12-матчевая серия «Вашингтона» с набранными очками. Рекорд клуба – 15 игр подряд с набранными очками, он был установлен в сезоне-2009/10.
Клуб продолжает лидировать в общей таблице НХЛ с 71 баллом после 49 игр.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт рекордов НХЛ
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