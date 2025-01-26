«Вашингтон» впервые за 13 игр проиграл в основное время. «Ванкувер» прервал 6-матчевую победную серию «Кэпиталс»

«Вашингтон» проиграл в основное время впервые с 30 декабря.

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Ванкуверу » (1:2) в игре НХЛ .

«Кэнакс» прервали 6-матчевую победную серию «Кэпиталс».

Кроме того, прервалась 12-матчевая серия «Вашингтона » с набранными очками. Рекорд клуба – 15 игр подряд с набранными очками, он был установлен в сезоне-2009/10.

Клуб продолжает лидировать в общей таблице НХЛ с 71 баллом после 49 игр.