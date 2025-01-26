Сорокин одержал победу, отразив 1 бросок в матче с «Каролиной». Он заменил травмированного Хогберга на старте овертайма

Илья Сорокин одержал победу в матче НХЛ, отразив 1 бросок.

Вратарь «Айлендерс» вышел на замену на старте овертайма в игре против «Каролины» (3:2 ОТ).

29-летний россиянин заменил Маркуса Хогберга , получившего травму верхней части тела.

За 60 минут основного времени Хогберг отбил 24 из 26 бросков.

В овертайме Илья Сорокин отразил 1 бросок за 02:03. Победу в итоге записали на россиянина.

В 34 матчах сезона на его счету теперь 16 побед.