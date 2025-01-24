Сорокин и Таварес вошли в 1-ю сборную «Айлендерс» за 25 лет, Варламов и Барзэл – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
В символические команды «Айлендерс» вошли российские вратари Илья Сорокин (первая команда; выступает за клуб с 2021 года) и Семен Варламов (вторая команда; играет за клуб с 2019 года).
Первая команда «Айлендерс»
Нападающие: Джош Бэйли, Брок Нелсон, Джон Таварес;
Защитники: Ник Ледди, Адам Пелек;
Вратарь: Илья Сорокин.
Вторая команда «Айлендерс»
Нападающие: Мэтью Барзэл, Андерс Ли, Франс Нильсен;
Защитники: Кенни Йонссон, Райан Пулок;
Вратарь: Семен Варламов.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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