Сорокин и Таварес вошли в 1-ю сборную «Айлендерс» за 25 лет, Варламов и Барзэл – во 2-ю

Илья Сорокин и Семен Варламов вошли в символические сборные «Айлендерс».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Айлендерс» вошли российские вратари Илья Сорокин (первая команда; выступает за клуб с 2021 года) и Семен Варламов (вторая команда; играет за клуб с 2019 года).

Первая команда «Айлендерс»

Нападающие : Джош Бэйли , Брок Нелсон , Джон Таварес ;

Защитники : Ник Ледди, Адам Пелек;

Вратарь : Илья Сорокин .

Вторая команда «Айлендерс»

Нападающие : Мэтью Барзэл, Андерс Ли, Франс Нильсен;

Защитники : Кенни Йонссон, Райан Пулок;

Вратарь : Семен Варламов .

Примечание : в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.