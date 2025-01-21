Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Коламбуса». Победа – 3-я в последних 4 матчах

Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Коламбуса».

Вратарь «Айлендерс » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (3:1).

Победа стала для 29-летнего россиянина 3-й в последних 4 играх. В сезоне – 14-й в 32 матчах (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,81).