Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Коламбуса». Победа – 3-я в последних 4 матчах
Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков «Коламбуса».
Вратарь «Айлендерс» вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Блю Джекетс» (3:1).
Победа стала для 29-летнего россиянина 3-й в последних 4 играх. В сезоне – 14-й в 32 матчах (90,2% сэйвов, коэффициент надежности 2,81).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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