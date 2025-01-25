Десятков об 1:2: «Витязь» не смог переиграть вратаря «Куньлуня», не реализовали то, что создали. Соперник воспользовался минимальными шансами»

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Куньлунем».

Клуб из Подольска потерпел поражение со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я думаю, игра равная была. С обилием голевых моментов, как и со стороны соперника, так и с нашей. Может быть, в третьем периоде мы больше моментов создали.

Грубо говоря, видно было, что игра будет до гола. То, что мы создали – не реализовали. А соперник получил минимальный шанс и им воспользовался. Не смогли переиграть вратаря соперника», – сказал Десятков.