Десятков об 1:2: «Витязь» не смог переиграть вратаря «Куньлуня», не реализовали то, что создали. Соперник воспользовался минимальными шансами»
Главный тренер «Витязя» Павел Десятков подвел итоги игры с «Куньлунем».
Клуб из Подольска потерпел поражение со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Я думаю, игра равная была. С обилием голевых моментов, как и со стороны соперника, так и с нашей. Может быть, в третьем периоде мы больше моментов создали.
Грубо говоря, видно было, что игра будет до гола. То, что мы создали – не реализовали. А соперник получил минимальный шанс и им воспользовался. Не смогли переиграть вратаря соперника», – сказал Десятков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Витязя»
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