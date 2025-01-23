Десятков о волевой победе над «Нефтехимиком»: «Две быстро пропущенных шайбы не выбили «Витязь» из колеи. Мы продолжали работать и сыграли дисциплинированно»
Павел Десятков оценил волевую победу над «Нефтехимиком» (4:3).
По ходу матча Фонбет Чемпионата КХЛ «Витязь» проигрывал со счетом 0:2 и 1:3.
«Непростое начало матча – пропустили две быстрые шайбы. Хорошо, что нас это не выбило из колеи. Мы продолжали работать, держать игру и выполнять установку на матч. Все это принесло результат.
Считаю, что сегодня мы играли дисциплинированно», – сказал тренер «Витязя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Нефтехимика»
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