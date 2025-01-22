«Нефтехимик» проиграл 6 матчей подряд. Команда Леонтьева идет 10-й на Востоке
«Нефтехимик» проиграл 6 подряд матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Олега Леонтьева потерпела поражение от «Витязя» (3:4) в домашнем матче.
Таким образом, «Нефтехимик» проиграл 12 из 13 последних игр в КХЛ – дважды по 6 подряд.
Нижнекамский клуб имеет в активе 41 балл в 48 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Витязь» выиграл 3 из 5 последних матчей. Команда тренера Павла Десяткова идет 10-й на Западе, набрав 43 балла в 47 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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