Ларионов о 3:2 со «Спартаком»: «Когда играешь против команды с открытым и быстрым хоккеем, нужно выходить рациональнее в атаке. «Торпедо» хотелось бы больше голов, но 2 очка сейчас важнее»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры со «Спартаком».

Нижегородский клуб одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:2 Б.

– Всех поздравляю с победой, соперника с хорошей игрой. Играли в пять защитников весь матч. Конюшков сыграл 30 минут, это прилично.

– Какое состояние у Войнова?

– Пока трудно сказать. Судя по всему, это более двух‑трех недель на восстановление. Завтра мы узнаем больше. Мы вызвали Варлакова из ВХЛ, вернется Силаев , а Бокун пока приболел. Поэтому победа вдвойне приятна.

– По какой причине не играл Силаев?

– Причина проста. Молодому человеку, которому 18 лет и который уже сыграл много времени, нужен был отдых. Я отправил его домой на три дня к родным, чтобы он ментально отдохнул.

– Фирстов второй матч подряд вне состава. Почему?

– Это ротация. И Фирстов , и Свечников пропускали игру по причине того, что мы хотим от них большего.

– «Торпедо» и «Спартак» – самые забивающие команды. Был ли план сушить игру?

– Мы ожидали открытого хоккея. Но когда играешь против команды с открытым и быстрым хоккеем, то нужно выходить более рационально в атаке. На данный момент больше важны два очка. Хотелось бы больше голов, но довольны теми двумя баллами, которые получили.

– Насколько пауза между последними играми сказалась на состоянии команды?

– Перенос матча с минским «Динамо» нам помог. Всегда хочешь быть настроенным против соперника. Ранее было сказано, что для нас каждый матч, как в плей‑офф.

Всегда важно держать матч под своим контролем. Эти три дня помогли провести команде домашнюю работу. Радует, что вторую игру подряд забрасываем в большинстве.

– Ситуация с Войновым, когда из шести защитников один выбывает… Будет ли в следующий раз семь защитников?

– В текущих условиях я рад, что ребята нашли в себе силы. Особенно нападающие, им было сказано в первом периоде, что нужно помочь защитникам. В составе на эту игру предполагалось изначально семь защитников.

Когда проходишь такие игры, то осознаешь, что нужно было выдержать такой удар. Я думаю, что для тех защитников, кто играл сегодня, это было впервые. Эта игра идет в зачет, – сказал Ларионов.