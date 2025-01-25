Вратарь «Адмирала» Мишуров отразил 51 из 53 бросков «Трактора». Команда Гру победила по буллитам, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде

Андрей Мишуров отразил больше 50 бросков в матче с «Трактором».

Команда тренера Бенуа Гру одержала победу со счетом 3:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу встречи уральский клуб уступал 0:2, но в третьем периоде отыграл две шайбы.

Голкипер «Адмирала » Андрей Мишуров отразил 51 из 53 бросков соперника с игры, а в серии буллитов парировал четыре из пяти попыток. Вратарь арендован у «Авангарда».

«Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 69 очков в 51 матче. «Адмирал» находится на седьмой позиции в конференции, имея в активе 51 балл в 49 играх.