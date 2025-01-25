Вратарь «Адмирала» Мишуров отразил 51 из 53 бросков «Трактора». Команда Гру победила по буллитам, отыгравшись с 0:2 в 3-м периоде
Андрей Мишуров отразил больше 50 бросков в матче с «Трактором».
Команда тренера Бенуа Гру одержала победу со счетом 3:2 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу встречи уральский клуб уступал 0:2, но в третьем периоде отыграл две шайбы.
Голкипер «Адмирала» Андрей Мишуров отразил 51 из 53 бросков соперника с игры, а в серии буллитов парировал четыре из пяти попыток. Вратарь арендован у «Авангарда».
«Трактор» возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 69 очков в 51 матче. «Адмирал» находится на седьмой позиции в конференции, имея в активе 51 балл в 49 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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