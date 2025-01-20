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СКА опустился на 7-е место Запада, но идет вторым фаворитом Кубка Гагарина. Только «Локо» котируется выше

Букмекеры считают СКА одним из главных фаворитов на победу в Кубке Гагарина.

Клуб из Петербурга опустился на 7-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда Романа Ротенберга проиграла четыре матча подряд с общим счетом 11:21.

Несмотря на неудачную серию, букмекеры считают СКА (5.50) вторым фаворитом на победу в Кубке Гагарина после «Локомотива» (4.00). Третьим котируется «Трактор» – 6.00.

Победитель Кубка Гагарина по версии букмекеров:

1. «Локомотив» – 4.00

2. СКА – 5.50

3. «Трактор» – 6.00

4. ЦСКА – 7.00

5-7. «Автомобилист» – 10.00

5-7. «Динамо» – 10.00

5-7. «Спартак» – 10.00

8. «Авангард» – 13.00

9-11. «Ак Барс» – 15.00

9-11. «Металлург» – 15.00

9-11. «Салават Юлаев» – 15.00

Остальные – от 30.00

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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