Епанчинцев про 1:0 с «Ак Барсом»: «Командная победа, запредельная работа. Вторую игру проводим дисциплинированно, боюсь сглазить»
– Хороший матч, благодарен ребятам. Первые десять минут соперник чаще создавал моменты, но здорово сыграл наш вратарь.
В концовке первого и во втором периодах здорово выглядели, перебросали соперника, создали голевые моменты. В третьем периоде сыграли по счету, хотя имели несколько хороших моментов.
Командная победа, запредельная работа. Было видно, что ребята хотели продлить победную серию в Казани.
– Можно сказать, что одним из факторов победы «Сибири» стала дисциплина?
– Боюсь сглазить, вторую игру проводим дисциплинированно. Конечно, это один из ключевых моментов, у соперника хорошее большинство. За счет движения мало зацепов, контроль клюшки.
– Какое состояние у Кирилла Рассказова?
– Вроде все нормально. Разбил бровь, но ничего серьезного, сотрясения нет.
– Часто заглядываете в турнирную таблицу?
– Последние игры неплохо проводим, у нас 14-я игра через день с Дальним Востоком. Радует, что физическое состояние на данный момент позволяет хорошо играть.
– Вы упомянули победную серию «Сибири» в Казани. Следите за этой статистикой?
– Есть люди, которые следят. Подсказали. Никакой дополнительной мотивации здесь не было, – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев.
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