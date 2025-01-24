Гатиятулин про 0:1 от «Сибири»: «Ребята доставали из себя силы, хотели переломить ход игры. Мы хорошо провели 1-й и 3-й периоды, не хватило реализации»
– Непростой матч, мы понимали, что придется преодолевать плотную оборону соперника. Какой представляли, такой игра и получилась.
Ребята доставали из себя силы и на скамейке, и в раздевалке, хотели переломить ход игры. Но, к сожалению, счет не в нашу пользу. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку.
– Что сломалось во втором периоде? Всего четыре броска в створ.
– Соперник очень хорошо играл в обороне, мы застревали в средней зоне, долго переходили из обороны в атаку, а соперник успевал вернуться.
– Почему для дебютного матча Эрика О’Делла решили использовать сочетание с Семеном Кошелевым и Алексеем Пустозеровым?
– Эрик готовился по плану, мы не хотели форсировать его восстановление. У него давно не было игровой практики, потому потихоньку вводим его в состав. Другие сочетания неплохо проявили себя на Дальнем Востоке, потому мы не стали их разбивать.
– Егор Коршков уже шестой матч играет в центре, вы продолжите это, пока Илья Сафонов не восстановится?
– Как раз его сочетание с Сашей Барабановым хорошо проявило себя на выезде, и сегодня у них были моменты. Поэтому нас пока все устраивает.
Да, важный компонент – вбрасывания, и мы работаем над этим, Егор остается на льду для дополнительных тренировок. Проанализируем этот матч, будем думать дальше.
– Почему все-таки команда может провести сильный первый период, а потом сильно уступить во втором?
– Я не скажу, что мы сильно уступили сегодня, просто соперник играл очень вязко и плотно. И игра в большинстве сказалась, поэтому у них больше бросков в створ. Мы хорошо провели первый и третий периоды, не хватило реализации моментов, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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