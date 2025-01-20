Прибыль НХЛ за прошлый сезон оказалась выше прогнозов, потолок зарплат может вырасти на 10%. Игрокам, вероятно, возместят все 6% по платежам эскроу

Хоккеистам НХЛ могут вернуть все деньги с эксроу.

По информации Марко Д’Амико из RG, прибыль лиги в сезоне-2023/24 оказалась значительно выше первоначальных прогнозов. В таком случае игроки, вероятно, получат полное возмещение в размере 6% по эскроу-платежам, а также дополнительно 1,5-2%. Это означает, что за прошлый сезон им выплатят 101,5-102% от их зарплат.

Эскроу – это предварительный налог на зарплаты игроков, удерживаемый для обеспечения равного распределения доходов между игроками и владельцами (50/50). Часть зарплаты хоккеистов уходят в специальный фонд, который может удерживаться, если лига целиком не выполнит установленный план по доходам.

Потолок зарплат НХЛ на сезон-2024/25 установлен на уровне 88 млн долларов и, согласно оценкам, должен был вырасти до 92-93 млн в сезоне-2025/26. Ранее агент Аллан Уолш заявил, что потолок зарплат в сезоне-2025/26 вырастет до 97 млн долларов. Увеличение составит 10%.

В настоящее время лига не подтвердила финансовые данные, однако последние отчеты внушают оптимизм.