Максим Сушинский: «Кузнецов – главная звезда КХЛ. Лига будет терять звезд: клубы не способны платить большие деньги в связи с курсом, у нас есть потолок зарплат»

Максим Сушинский считает Евгения Кузнецова главной звездой КХЛ.

– Лига не потеряла в звездности?

– Приехал Евгений Кузнецов – теперь он главная звезда. Растут молодые ребята.

Но понятно, что лига будет терять звезд, потому что клубы не способны платить большие деньги в связи с курсом. У нас есть потолок зарплат.

Так что тяжело сейчас привести кого-то сильного из-за границы.

– Это стимул к тому, чтобы раскрывать своих талантов?

– Это же палка о двух концах. Как раскрывать таланты, если не на кого равняться?

Если приезжает классный легионер уровня Рида Буше , то на него равняются молодые, смотрят на него. А когда приезжают легионеры для четвертого звена... Смысла в них нет, – сказал Максим Сушинский .