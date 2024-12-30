Максим Сушинский: «Кузнецов – главная звезда КХЛ. Лига будет терять звезд: клубы не способны платить большие деньги в связи с курсом, у нас есть потолок зарплат»
Максим Сушинский считает Евгения Кузнецова главной звездой КХЛ.
– Лига не потеряла в звездности?
– Приехал Евгений Кузнецов – теперь он главная звезда. Растут молодые ребята.
Но понятно, что лига будет терять звезд, потому что клубы не способны платить большие деньги в связи с курсом. У нас есть потолок зарплат.
Так что тяжело сейчас привести кого-то сильного из-за границы.
– Это стимул к тому, чтобы раскрывать своих талантов?
– Это же палка о двух концах. Как раскрывать таланты, если не на кого равняться?
Если приезжает классный легионер уровня Рида Буше, то на него равняются молодые, смотрят на него. А когда приезжают легионеры для четвертого звена... Смысла в них нет, – сказал Максим Сушинский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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