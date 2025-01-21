Василий Каменев про слухи об отставке Ротенберга из СКА: «Он успешно работает. Зачем вносить сумятицу? Показатель – полные трибуны. Какая еще команда соберет больше 20 тысяч зрителей?»
Василий Каменев высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.
– Как относитесь к разговорам о том, что Романа Ротенберга могут уволить с поста главного тренера СКА?
– Про это только ленивый не написал. И доводы приводят, и чуть ли не дату увольнения Ротенберга называют.
У человека контракт, он работает с командой. Причем работает успешно. Зачем обострять и вносить сумятицу в эту ситуацию?
Для меня показатель – полные трибуны на матчах. Какая еще команда соберет больше 20 тысяч зрителей?
– Стадионов таких нет в КХЛ, кроме «СКА-Арены».
– Даже если на «СКА-Арену» какой-то клуб пустить, такой посещаемости не будет. В Москве ходят на топовые матчи, а так зияют пустоты на трибунах.
Зато каждый матч СКА – аншлаг. Вот это критерий, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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