Василий Каменев про слухи об отставке Ротенберга из СКА: «Он успешно работает. Зачем вносить сумятицу? Показатель – полные трибуны. Какая еще команда соберет больше 20 тысяч зрителей?»

Василий Каменев высказался о работе Романа Ротенберга во главе СКА.

– Как относитесь к разговорам о том, что Романа Ротенберга могут уволить с поста главного тренера СКА?

– Про это только ленивый не написал. И доводы приводят, и чуть ли не дату увольнения Ротенберга называют.

У человека контракт, он работает с командой. Причем работает успешно. Зачем обострять и вносить сумятицу в эту ситуацию?

Для меня показатель – полные трибуны на матчах. Какая еще команда соберет больше 20 тысяч зрителей?

– Стадионов таких нет в КХЛ, кроме «СКА-Арены».

– Даже если на «СКА-Арену» какой-то клуб пустить, такой посещаемости не будет. В Москве ходят на топовые матчи, а так зияют пустоты на трибунах.

Зато каждый матч СКА – аншлаг. Вот это критерий, – сказал бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев.