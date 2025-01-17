«Игра СКА – полный провал. Ротенберг говорит: «Есть над чем работать, исправимся» – работать надо уметь. Построили современный дворец в Петербурге, когда команду начнут строить?» Глазов о 7-м месте армейцев
Петербургский клуб набрал 55 очков в 45 матчах и занимает 7-е место в таблице Западной конференции. Вчера СКА проиграл «Северстали» со счетом 4:7 в домашнем матче.
«На место, которое занимает СКА, сейчас не надо смотреть. Я бы спросил: где игра? Роман Ротенберг, тренер армейцев, все время говорит: «Есть над чем работать», «Мы исправимся...»
Я понимаю, что есть над чем работать. Но работать надо уметь. Команда не прибавляет под его руководством, это уже не первый матч чемпионата, а 45-й.
Тренер СКА говорит на пресс-конференциях такие вещи, которые к хоккею отношения не имеют. Тяжело с ним, я понимаю. Помощников у Ротенберга много, но главный – он, с него и спрос.
Когда СКА играл с «Северсталью», я смотрел на армейцев и думал: они пьяные, что ли? Не могут ни шайбу отнять, ни пас не отдать.
Такое впечатление, ребята после шумных праздников вышли на лед и не понимают, где находится. «Северсталь», кстати, грамотно играла, показала чисто советский хоккей, там чувствуется рука тренера.
А на СКА больно смотреть. Их игра – полный провал. Такой современный дворец в Петербурге построили, когда же команду начнут строить?» – сказал бывший игрок ЦСКА и СКА, трехкратный чемпион СССР.
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