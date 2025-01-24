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Овечкин о Зале славы «Эдмонтона»: «Можно почувствовать, насколько тогда отличалась экипировка. У меня большая коллекция клюшек – есть и от Гретцки, и от Лемье»

Александр Овечкин поделился подробностями посещения Зала славы «Эдмонтона».

Капитан «Вашингтона» примерил краги Уэйна Гретцки и подержал в руках одну из его клюшек.

«Здорово, когда у тебя есть возможность почувствовать, насколько отличалась экипировка в те времена. У меня были не такие же краги, но из таких же материалов. Это был особенный момент», – сказал 39-летний форвард.

Овечкин также посетил ресторан Гретцки, Studio 99 внутри домашней арены «Ойлеры» Rogers Place, где он позировал с одним из многочисленных игровых свитеров, висящих на стене.

«У меня есть клюшки Гретцки и Марио Лемье – это очень круто. У меня большая коллекция», – добавил Александр Овечкин.

Овечкин о погоне за Гретцки: «В НХЛ ты играешь против лучших защитников, забивать трудно. В «Вашингтоне» отличная группа ребят. Если что-то случается, стараемся держаться вместе, поэтому мы сейчас успешны»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoУэйн Гретцки
logoАлександр Овечкин
logoЭдмонтон
logoМарио Лемье
logoНХЛ
logoВашингтон
Rogers Place
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