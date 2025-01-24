«Вашингтон» набирает очки 12 матчей подряд. Рекорд франшизы – 15 игр в сезоне-2009/10

«Вашингтон» продлил серию матчей с набранными очками до 12.

Это произошло во встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла » (3:0). На данном отрезке «Кэпиталс» одержали девять побед и трижды проиграли за пределами основного времени, получив одно очко.

За последние десять лет это третья по продолжительности серия клуба. В регулярке-2019/20 «Вашингтон » набирал очки в 13 матчах подряд, в сезоне-2016/17 – в 14 играх. Рекорд франшизы был установлен в сезоне-2009/10 и составляет 15 матчей.

Команда лидирует в сводной таблице текущего регулярного чемпионата НХЛ, набрав 71 очков за 48 игр.

Овечкин забил «Сиэтлу» в пустые ворота! До Гретцки – 19 голов